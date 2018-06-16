Українська армія мобілізувала 500 офіцерів запасу

До участі в Операції Об’єднаних сил призвані офіцери не залучатимуться.

До лав Збройних сил України призвано 500 офіцерів запасу віком до 43 років за 37-ма військово-обліковими спеціальностями.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, всі офіцери закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та раніше не проходили військову службу.

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З 15 червня офіцерів направлено на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Мета призову офіцерів — набуття ними практичних навичок й умінь для збройного захисту держави, збільшення кількості військово навчених осіб в запасі та підвищення рівня укомплектованості Збройних сил офіцерським складом.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до небойових військових частин.

До участі в Операції Об’єднаних сил призвані офіцери не залучатимуться. Направлення їх до району операції Об’єднаних сил можливе лише у добровільному порядку після укладання контрактів. На офіцерів, яких призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Також за ними зберігаються місця роботи, посади і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.