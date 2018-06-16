На Донбасі бої з загостренням на окремих напрямках тривали уздовж всієї лінії зіткнення

08:11, 16 червня 2018
Війна
719 0
Наші захисники вогнем у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій \ Міноборони

Минулої доби бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували важке озброєння - втрат серед українських військових немає. Крім цього окупанти вкотре зірвали розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї.

Читайте такожНа Донбасі тривають інтенсивні бої: двоє військових загинули, шістьох поранено

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС). "Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення ООС залишалася контрольованою. Бойові дії, із загостренням на окремих напрямках, тривали уздовж всієї лінії зіткнення. На Луганському напрямку інтенсивність боїв порівняно з попередньою добою значно зменшилась. В районі н.п. Новотошківське ворог припинив спроби оволодіння позиціями наших військ", - йдеться у зведенні.

"На Дебальцевському напрямку в районі н.п. Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об’єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику та подавили його вогневі точки. На Донецькому напрямку ворог безуспішно проявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка. Наші захисники адекватним вогнем у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій", - зазначили у прес-центрі.

"Часткового загострення ситуація набувала на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції та не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення", - наголосили в командуванні ООС.

Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, одного бойовика знищено та одного поранено.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#війна