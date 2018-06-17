Поліція розслідує вибух авто у Черкасах як умисне вбивство

Вибух авто у Черкасах стався 16 червня.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» за фактом вибуху авто у Черкасах, внаслідок якого загинуув водій.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Нагадаємо, вранці 16 червня у Черкасах вибухнув автомобіль «Мерседес», постраждав водій, його доправили до лікарні, де пізніше він помер.

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Черкаське видання «Про все» з посиланням на власні джерела повідомляє, що загиблий був 69-річним Анатолієм Скоромним — директором ТЦ «Транзит».

Крім цього, потерпілий очолював регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області.