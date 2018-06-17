Поліція розслідує вибух авто у Черкасах як умисне вбивство
18:01, 17 червня 2018Суспільство
413 0
Вибух авто у Черкасах стався 16 червня.
Поліція розслідує вибух авто у Черкасах як умисне вбивство / фото facebook.com/odesapolice
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» за фактом вибуху авто у Черкасах, внаслідок якого загинуув водій.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
Нагадаємо, вранці 16 червня у Черкасах вибухнув автомобіль «Мерседес», постраждав водій, його доправили до лікарні, де пізніше він помер.
Читайте такожВибух авто в Черкасах: у поліції встановили особу та підтвердили смерть постраждалого
Черкаське видання «Про все» з посиланням на власні джерела повідомляє, що загиблий був 69-річним Анатолієм Скоромним — директором ТЦ «Транзит».
Крім цього, потерпілий очолював регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter