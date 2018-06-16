У Черкасах стався вибух автомобіля, ЗМІ повідомляють про смерть бізнесмена (фото)

14:11, 16 червня 2018
Інциденти
508 0
оновлено
У Черкасах внаслідок вибуху атомобіля постраждав чоловік / фото ch.npu.gov.ua

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області, сьогодні близько 7.00 до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів Черкас вибухнув автомобіль «Мерседес».

Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні.

На місці вибуху автомобіля в Черкасах працює поліція / фото ch.npu.gov.ua

На місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки.

Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Вибух у Черкасах стався близько 7.00 / фото ch.npu.gov.ua

За даними місцевого видання "Про все", постраждалий чоловік помер внаслідок значної втрати крові. Згідно з інформацією джерел видання, загиблий  - місцевий бізнесмен Анатолій Скоромний, який очолював Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва стався вибух в старій покинутій «Волзі», внаслідок якого постраждали четверо дітей віком від 5 до 11 років.

Їхній стан, як наголосили медики, вдалося стабілізувати, а найменший хлопчик перебуває у важкому стані, після операції він у медикаментозному сні.

Попередньо з'ясовано, що діти вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли до його салону. Там вони і знайшли предмет, який вибухнув.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, власника «Волги» затримали в Рівненській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Черкаси#вибух автомобіля