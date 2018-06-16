У Черкасах стався вибух автомобіля, ЗМІ повідомляють про смерть бізнесмена (фото)

Поліція встановлює причини та обставини події.

У Черкасах внаслідок вибуху автомобіля постраждав чоловік.

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області, сьогодні близько 7.00 до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів Черкас вибухнув автомобіль «Мерседес».

Внаслідок вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставлено до лікарні.

На місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки.

Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

За даними місцевого видання "Про все", постраждалий чоловік помер внаслідок значної втрати крові. Згідно з інформацією джерел видання, загиблий - місцевий бізнесмен Анатолій Скоромний, який очолював Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва стався вибух в старій покинутій «Волзі», внаслідок якого постраждали четверо дітей віком від 5 до 11 років.

Їхній стан, як наголосили медики, вдалося стабілізувати, а найменший хлопчик перебуває у важкому стані, після операції він у медикаментозному сні.

Попередньо з'ясовано, що діти вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли до його салону. Там вони і знайшли предмет, який вибухнув.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, власника «Волги» затримали в Рівненській області.