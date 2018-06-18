Справа Сенцова: актори трьох театрів Одеси влаштували відкриті читання п'єси ув'язненого режисера (відео)

10:35, 18 червня 2018
Суспільство
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Зазвичай після спроби режисери вирішують, чи ставити п'єсу на сцені.

На цей раз - це позапланові читання, і їх показують спеціально на підтримку українського режисера.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

За підсумками останньої зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 12 червня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» щодо звільнення утримуваних осіб.

Напередодні, 14 червня, Денисова виступила проти пропозиції представників Російської Федерації 22 червня відвідати в колонії Сенцова, який вже місяць голодує, і вимагає негайного допуску до нього.

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Теги: #акція на підтримку Сенцова