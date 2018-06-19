Презентація результатів дослідження про мрії українських дітей (наживо)

Рух “Здійсни мрію” презентує перше унікальне дослідження мрій українських дітей та оголошує старт арт-марафону #МояДитячаМрія.

19 червня о 12:00 в УНІАН розпочнеться public talk дискусія на тему першого унікального дослідження «Про що мріють українські діти? Як батьки впливають на мрії дітей? Чому мріяти життєво необхідно?». Відомі лікарі, психологи, лідери думок, художники, батьки та, звичайно, діти запрошені на це важливе для суспільства обговорення.

Опитування проводилося Українською маркетинговою групою серед здорових дітлахів та тих, хто тривалий час перебуває на лікуванні. Учасники події знають, що таке великі дитячі мрії і яка сила їх здійснення: співачка Христина Соловій, художниця Євгенія Гапчинська, зіркова мама Ольга Шурова та її син Лев, директор благодійного фонду «Ти не один» Власта Шовковська, генеральний директор Української Маркетингової Групи Наталія Бухалова, президент Української асоціації лікарів-психологів Богдан Божук, педіатр із 25-річним стажем роботи з дітьми Анна Горбань, художниця Анжеліка Дмитренко, куратор арт-проектів та шеф-редактор “Телекритики” Марія Хрущак, психолог проекту «Здійсни мрію» Володимир Миколенко, а також небайдужі до дитячих мрій соціологи, блогери, художники-ілюстратори, лідери думок, батьки і діти.

Ведуча: куратор проекту «Здійсни мрію», телеведуча Лідія Таран.

Також, в рамках презентації буде анонсовано старт арт-марафону: з 27-го до 30-го червня на Пейзажній алеї в Києві облаштують 30 квадратних метрів для малювання мрій. А до кінця року кожний бажаючий може долучитися до проекту, виклавши свій малюнок у соцмережу з хештегом #МояДитячаМрія.

Під час public talk усі гості матимуть можливість намалювати свої мрії та долучити їх до марафону.

Партнер руху Здійсни мрію: Українська асоціація лікарів-психологів.

Сайт проекту: wish.1plus1.ua #МояДитячаМрія (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).