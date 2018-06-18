У справі щодо затримання бразильця Лусваргі не фігурує організація «С14» – СБУ

Речниця СБУ зазначила, що вказане провадження не є підслідним спецслужбі, тому його найімовірніше передадуть поліції.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через затримання громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі групою невстановлених осіб. Кримінальних проваджень проти організації «С14», при цьому, СБУ не розпочинала і не розслідує.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на речницю СБ Олену Гітлянську.

«За заявою адвоката Рибіна на підставі рішення суду СБУ відкрила провадження щодо позбавлення волі іноземного громадянина групою невстановлених осіб за статтею 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Таким чином, кримінальних проваджень проти організації "С14" і її керівників станом на сьогодні СБУ не розпочиналося і не розслідується», – вказала вона.

Гітлянська зауважила, що стаття 146 Кримінального кодексу не є підслідною СБУ, тому найімовірніше це провадження передадуть поліції.

Раніше адвокат Валентин Рибін, який представляє інтереси громадянина Бразилії – екс-бойовика «ДНР» Рафаеля Лусваргі, повідомив, що слідче управління СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом затримання Лусваргі активістами націоналістичної організації «С14». Рибін також опублікував копію відповіді СБУ на його запит.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на початку травня націоналісти бразильця спіймали Лусваргі, який за даними ЗМІ, проживав у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП), і відвели в СБУ. За даними спецслужби, у жовтні 2016 року іноземець був затриманий за участь у бойових діях на боці «ДНР».

Стосовно нього слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 260 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014 року по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив у так званий «1-й мотострілецький батальйон «Вікінг»» терористичної організації «ДНР».

В СБУ зазначили, що в ході розслідування громадянин Бразилії повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах.

25 січня 2017 року Лусваргі був засуджений Печерським райсудом Києва до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення.