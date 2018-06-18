СБУ порушила справу проти "С14" через затримання бразильського бойовика Лусваргі – адвокат

На початку травня націоналісти зловили бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці незаконних збройних формувань, і привели його до СБУ.

Слідче управління СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом затримання в Києві активістами націоналістичної організації «С14» громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, брав участь у бойових діях проти сил АТО на стороні «ДНР».

Про це заявив адвокат бразильського бойовика Валентин Рибін, опублікувавши копію відповіді СБУ на його запит.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на початку травня націоналісти бразильця спіймали Лусваргі, який за даними ЗМІ, проживав у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ (МП), і відвели в СБУ.

За даними спецслужби, у жовтні 2016 року іноземець був затриманий за участь у бойових діях на боці «ДНР».

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Стосовно нього слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 260 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014 року по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив у так званий «1-й мотострілецький батальйон «Вікінг»» терористичної організації «ДНР».

В СБУ зазначили, що в ході розслідування громадянин Бразилії повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах.

25 січня 2017 року Лусваргі був засуджений Печерським райсудом Києва до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення.

Апеляційний суд скасував вищезгаданий вирок через процедурні порушення і повернув справу на новий розгляд.

У грудні 2017 року Лусваргі було змінено запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання строком на 2 місяці.

За результатами визначення підсудності Верховний суд направив провадження щодо Лусваргі в Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області. 7 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 липня.

15 травня суд переніс засідання щодо бразильця Лусваргі на 12 червня за клопотанням його адвоката. Однак і в цей день засідання не відбулося у зв'язку з перебуванням суддів Головіна В.О. і Гаврилова В. А. у відрядженні в м. Дніпро.