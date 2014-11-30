У Чернігівській області горить торфовище площею близько 60 гектарів

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, до гасіння залучено зведений загін Управління ДСНС у Чернігівській області.

О 9.35 29 листопада вертольотом Мі-8 ДСНС проведена повітряна розвідка території пожежі та встановлено, що горіння відбувається на 9 окремих осередках загальною площею пожежі близько 61 га.

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Станом на 7.00 30 листопада ліквідовано загорання на площі близько 28 га (за добу – 5 га ), торф продовжує горіти на площі 60 га.