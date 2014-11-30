Вночі бойовики обстріляли пожежників у Станиці Луганській - Москаль

Як повідомила УНІАН прес-служба губернатора, найскладніша ситуація, як і раніше, зберігається в Станиці Луганській. Вчора з 21.30 до 22.00 селище обстріляли з ”Градів”, потім обстріл повторили о 1.00 ночі.

Також протягом ночі в мікрорайоні Кондрашівка йшли ближні бої між українськими силовиками і бойовиками. В результаті прямих влучень снарядів і трасуючих куль згоріли чотири будинки. Пожежників, які виїхали на ул.Леніна і намагалися погасити вогонь, диверсанти обстріляли з автоматів.

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”Рятувальникам довгий час довелося лежати на землі, вони відновили гасіння пожежі тільки після того, як бойовики відійшли. Інформації про загиблих або поранених мирних жителів немає”, - зазначив Москаль.

Зараз у Станиці спокійно. Ремонтним бригадам вдалося відновити всі системи життєзабезпечення - газ, центральне опалення і світло (за винятком декількох мікрорайонів).