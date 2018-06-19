Знаменитий «рідкий термінатор» знімається в українському фільмі про Захара Беркута (фото)

Американець Роберт Патрік втілить на екрані образ українського національного героя з повісті Івана Франка.

Голлівудський актор Роберт Патрік, відомий за роллю безжального робота-вбивці «Т-1000» у другій частині «Термінатора», прибув до України для роботи над новим українським фільмом.

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Як повідомляє «ТСН», Патріку дісталася головна роль в історичній стрічці режисера Ахтема Сеіталбаєва «Захар Беркут». Американець втілить на екрані образ українського національного героя з повісті Івана Франка.

Актор опублікував в Instagram кілька зроблених в Україні фотографій – він встиг побувати у Львові і на озері Синевир.

Відзначається, що співрежисером картини став Джон Вінн, який працював з оскароносним режисером Гільєрмо дель Торо та Marvel.

Крім Патріка, у стрічці задіяні і інші американські актори: Томмі Фланган ("Гладіатор", "Хоробре серце"), Роккі Майєрс ("Люцифер") і Поппі Дрейтон ("Хроніки Шаннари").

Прем'єра фільму запланована на 2019 рік.

Нагадаємо, в лютому до України для зйомок у фільмі «Останній крок» приїхав всесвітньо відомий французький актор Жан Рено.