У Кабміні розповіли, як будуть знімати відбитки пальців для біометричних паспортів

Відповідна постанова від 26 листопада 2014 р. № 669 опублікована на Урядовому порталі.

"Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстр) та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, проїзного документа біженця (далі — документи)", - йдеться в постанові.

Згідно із затвердженим порядком, до Реєстру вносяться відцифровані відбитки вказівних пальців рук особи. У разі пошкодження, відсутності вказівного пальця руки або відсутності можливості через якість отриманого графічного зображення відцифрованого відбитку (відбитків) пальця (пальців) рук (руки) особи ідентифікувати її, беруться парні відбитки інших пальців рук або два будь-які відбитки пальців руки, про що зазначається в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру, яка подається у зв’язку з оформленням документа.

Відцифровані відбитки пальців рук особи отримує посадова особа територіального органу/підрозділу ДМС або закордонної дипломатичної установи (у разі оформлення документів особам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном).

Отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи здійснюється шляхом їх автоматичного сканування за допомогою спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих робочих місць (робочих станцій) відомчих інформаційних систем, установлених у територіальних органах/підрозділах ДМС або закордонних дипломатичних установах.

Після сканування відцифровані відбитки пальців рук особи передаються захищеними каналами зв’язку до Головного обчислювального центру Реєстру.

Читайте такожКабмін затвердив форму біометричних дипломатичних та службових паспортів

Головний обчислювальний центр Реєстру формує набори даних, які вносяться до документа, та передає їх до Державного центру персоналізації документів, який здійснює персоналізацію бланків відповідних документів і вносить відцифровані відбитки пальців рук до безконтактного електронного носія.

У Реєстрі робиться відмітка про те, відбитки яких пальців рук особи вносяться до безконтактного електронного носія.

Про факт видачі документа в Реєстрі робиться відповідна відмітка. Після проставлення відмітки відцифровані відбитки пальців рук вилучаються та знищуються з відомчої інформаційної системи з інформуванням про це Головного обчислювального центру Реєстру, який вилучає та знищує такі відбитки з Реєстру.

Уповноважені посадові особи Державного центру персоналізації документів, Головного обчислювального центру Реєстру та відомчих інформаційних систем складають електронні акти вилучення відповідно з Державного центру персоналізації документів, Реєстру та відомчих інформаційних систем, а також електронні акти знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи.

Форма та формат електронних актів вилучення та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи визначаються МВС.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2015 року.