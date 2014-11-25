Відтепер при в'їзді в Росію будуть знімати відбитки пальців

Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пише Лента.ру.

Згідно з указом, з 10 грудня 2014 року при оформленні віз для в'їзду в Росію або транзитної візи усі іноземці та особи без громадянства будуть зобов'язані пройти сканування папілярних візерунків всіх пальців рук. До 5 грудня про нововведення будуть проінформовані всі іноземні держави. Відповідальність за організацію збору біометричних даних покладається на МЗС і ФСБ Росії.

У пояснювальній записці до документу зазначалося, що «зняття біометричних даних заявника дозволить підвищити ефективність роботи силових відомств, у тому числі в цілях припинення нелегальної міграції та недопущення в'їзду на територію Російської Федерації осіб, підозрюваних у терористичній діяльності».

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МЗС Росії ще в січні цього року представило проект указу, а саму процедуру пропонувалося ввести ще з 1 липня. «Реалізація указу дозволить своєчасно вжити відповідні заходи у зв'язку з планованим введенням в 2015 році державами - членами ЄС обов'язкової процедури зняття відбитків пальців російських громадян, які звертаються за візами», - йшлося в пояснювальній записці.