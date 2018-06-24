На Івано-Франківщині відкривається форум Via Carpatia: онлайн-трансляція

У рамках форуму запланована серйозна економічна дискусія, очікується широке представництво урядовців і депутатів з України та Європейського Союзу.

Сьогодні в селі Криворівня Івано-Франківської області відкривається Міжнародний форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia», що проходитиме під час традиційного гуцульського фестивалю "Полонинське літо ".

Дивіться онлайн-трансляцію заходу на УНІАН.

Захід, що відбудеться з 23 по 30 червня 2018 року, має стати знаковою культурною та суспільною подією країни. На учасників і гостей чекає насичена інтелектуальна та розважальна програма.

У рамках форуму запланована серйозна економічна дискусія. Очікується широке представництво урядовців і депутатів з України та Європейського Союзу.