У Дніпропетровську за кермом авто спіймали п'яного працівника прокуратури

Перед цим активісти побачили, як він вийшов з ресторану і сів у машину. Коли співробітники ДАІ зупинили "Аudi", його водій спробував втекти, але його затримали автомайданівці, повідомляє ТСН.

Тоді він викликав "швидку", поскаржившись, що в нього болить серце. Однак приїхавши на виклик, лікарі сказали, що госпіталізація йому не потрібна.

Чоловік відмовився пред'явити документи і назвати своє прізвище. Коли співробітники ДАІ пробили номери авто по базі, виявилося, що їх там немає.

Раніше з цими номерами їздила "ГАЗель". На місце події приїхала слідчо-оперативна група, яка доправила водія та його машину в Кіровський райвідділ міліції Дніпропетровська.

Читайте такожЗасуджений на 8 років за хабар екс-мер Болграда може вийти на свободу, не "відсидівши" і року

Зараз експерти оглядають машину, а співробітники міліції намагаються встановити особу її водія.

Активісти в ньому впізнали начальника слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області Вадима Білого.