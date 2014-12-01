З'явилися фотографії чергового "гуманітарного конвою" з Росії

Фоторепортерам вдалося поспостерігати за розвантаженням деяких автомобілів чергового російського "гуманітарного конвою", який порушив кордон України та незаконного вторглися на її територію.

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В ОБСЄ зазначили, що вчора, 30 листопада, о 21:16 останній автомобіль російської колони повернувся на територію РФ.