На форумі Via Carpatia проходить панельна дискусія "Інфраструктурні проекти – шлях об’єднання країн Карпатського макрорегіону" (наживо)
14:18, 26 червня 2018Суспільство
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Дискусія відбувається в рамках дводенної Міжнародної науково-економічної конференції "Коло Вінценза".
В рамках першого міжнародного Форуму Східної та Центральної Європи "Via Carpatia" 26 червня о 14:15 розпочалася друга панельна дискусія на тему "Інфраструктурі проекти – шлях об’єднання країн Карпатського макрорегіону".
Спікери:
• Павло РОЗЕНКО, Віце-прем'єр-міністр України
• Володимир ОМЕЛЯН, Міністр інфраструктури України
• Вітольд СЛОВІК, Віце-міністр інвестицій та розвитку Республіки Польща
• Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, народний депутат України, ініціатор Форуму «Via Carpatia», Співголова Парламентського комітету асоціації «Україна – ЄС».
Модератор: Антін БОРКОВСЬКИЙ, журналіст
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