На форумі Via Carpatia проходить панельна дискусія "Інфраструктурні проекти – шлях об’єднання країн Карпатського макрорегіону" (наживо)

14:18, 26 червня 2018
Суспільство
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В рамках першого міжнародного Форуму Східної та Центральної Європи "Via Carpatia" 26 червня о 14:15 розпочалася друга панельна дискусія на тему "Інфраструктурі проекти – шлях об’єднання країн Карпатського макрорегіону".

Спікери:

•          Павло РОЗЕНКО, Віце-прем'єр-міністр України

•          Володимир ОМЕЛЯН, Міністр інфраструктури України

•          Вітольд СЛОВІК, Віце-міністр інвестицій та розвитку Республіки Польща

•          Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, народний депутат України, ініціатор Форуму «Via Carpatia», Співголова Парламентського комітету асоціації «Україна – ЄС».

Модератор: Антін БОРКОВСЬКИЙ, журналіст 

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