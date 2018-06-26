На форумі Via Carpatia проходить панельна дискусія "Інфраструктурні проекти – шлях об’єднання країн Карпатського макрорегіону" (наживо)

Дискусія відбувається в рамках дводенної Міжнародної науково-економічної конференції "Коло Вінценза".

В рамках першого міжнародного Форуму Східної та Центральної Європи "Via Carpatia" 26 червня о 14:15 розпочалася друга панельна дискусія на тему "Інфраструктурі проекти – шлях об’єднання країн Карпатського макрорегіону". Спікери: • Павло РОЗЕНКО, Віце-прем'єр-міністр України • Володимир ОМЕЛЯН, Міністр інфраструктури України • Вітольд СЛОВІК, Віце-міністр інвестицій та розвитку Республіки Польща • Микола КНЯЖИЦЬКИЙ, народний депутат України, ініціатор Форуму «Via Carpatia», Співголова Парламентського комітету асоціації «Україна – ЄС». Модератор: Антін БОРКОВСЬКИЙ, журналіст

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