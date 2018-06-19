Прокуратура готує нову підозру капітану кримського судна "Норд"

Правоохоронці також подадуть відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу.

Прокуратура готує нову підозру капітану кримського риболовецького судна «Норд» Володимиру Горбенку. Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

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«Два кримінальних провадження, підозрюваним у яких є капітан судна «Норд», об’єднані в одне і йому буде повідомлено про нову підозру і буде відповідне клопотання про зміну запобіжного заходу», - зазначила вона.

Також Тихончик прокоментувала рішення Херсонського міського суду від 8 червня ц.р. щодо запобіжного заходу капітану. За її словами, суд відмовив прокуратурі продовжити ще на 60 діб дію особистих зобов'язань, тобто не продовжив особисте зобов’язання Горбенка не відвідувати Крим. Водночас запобіжний захід, застосований до капітана судна «Норд», як пояснила Тихончик, «у вигляді застави і зобов'язання повідомляти про місце свого перебування та з'являтися до слідчого» залишається незмінним, бо він є безстроковий.

Як повідомляв УНІАН, Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники в Азовському морі затримали риболовецьке судно «Норд». У Держприкордонслужбі заявили, що члени команди порушили порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором РФ. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб. У всіх були паспорти громадян РФ.

Судно з екіпажем було відконвойоване в порт Бердянська, 30 березня на судно було накладено арешт. На затриманих членів екіпажу складено адмінпротоколи.

31 березня капітану «Норда» Володимиру Горбенку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

7 квітня в Держприкордонслужбі повідомили, що вночі члени екіпажу судна «Норд» спробували залишити територію України через пункт пропуску «Гоптівка» в Харківській області. Моряків намагалися вивезти до РФ на автомобілях з дипломатичними номерами представники Генерального консульства Росії. Під час прикордонного контролю моряки замість паспортних документів пред'явили посвідчення особи на повернення до РФ. На них склали адмінпротоколи і повернули в Україну.

Вночі 9 квітня члени екіпажу судна намагалися перетнути адмінкордон через пункт пропуску «Чонгар», але українські прикордонники знову їх не пропустили.

19 квітня в Держприкордонслужбі повідомили, що двоє громадян України, члени екіпажу «Норда», обманним шляхом виїхали з України до Білорусі.

10 квітня Горбенку оголосили нову підозру - в незаконному занятті рибним промислом.

Капітану було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.