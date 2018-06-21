У Сенцова виникли проблеми з нирками і серцем, він знаходиться у медчастині в’язниці (відео)

Український омбудсмен наголосила, що на 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що незаконно утримуваний в Росії український режисер Олег Сенцов перебуває у медичній частині в’язниці, у нього проблеми з нирками та серцем.

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Про це вона повідомила УНІАН. «Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього - проблеми із нирками та серцем. Олег п'є 3,5 літри води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри», - повідомила вона.

Вона наголосила, що на 26-й день голодуванняв Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії.

«Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування», - сказала Денісова.

Вона додала, що зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, президент Петро Порошенко закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських заручників та допустити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до режисера Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

15 червня Денісову не пустили в колонію до Сенцова.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення. Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.