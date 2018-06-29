Астролог попередив про тиждень негативу: як не потрапити у біду

Астролог розповів, як не потрапити в біду на початку другого літнього місяця.

Астролог Влад Росс попередив про негативний період з 1 по 6 липня. Так, перші три дні липня будуть несприятливі в особистому плані.

"З 1 по 3 липня Венера буде робити аспект до Сатурна. У цей час можуть виникати розбіжності у поглядах людей. Це точно не найкращий час для побачень", - зазначив астролог у коментарі "Главреду".

Крім того, Росс не радить у ці дні жодних активностей в бізнесі, оскільки в результаті фінансових операцій, здійснених 1-3 липня, можна втратити.

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З 4 по 6 липня настане інший негативний період, пов'язаний з протистоянням Меркурія та Марса.

"У цей час краще утриматись від поїздок на автотранспорті, особливо на далекі відстані краще не їздити на машині. Потрібно бути вкрай обережним у дорозі, тому що високий ризик ДТП і нещасних випадків. Краще подорожувати поїздами та іншими видами транспорту, тільки не авто", - резюмував експерт.

Раніше відомий астролог Павло Глоба підготував детальний гороскоп, у якому описано, чого чекати кожному зодіакальному знаку вже в липні.