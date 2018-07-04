Пов'язка, вода, таблетки від алергії: інструкція, як діяти, коли вкусила змія (відео)

При укусі змії необхідно терміново викликати «швидку» та надати домедичну допомогу.

Літо – це не лише пора відпусток, а й сезон активності змій. В Україні мешкають три види отруйних змій, укуси яких особливо небезпечні - гадюка звичайна, степова гадюка та гадюка Нікольського.

Особливо небезпечні укуси змій для дітей та хворих людей з ослабленим імунітетом. Що робити, якщо вкусила змія?

1. При укусі змії необхідно терміново викликати «швидку» та надати домедичну допомогу.

2. Потерпілому необхідно зберігати спокій та намагатися не рухатися.

3. Звільнити уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас.

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4. На місце укусу накласти стерильну пов'язку з антисептиком.

5. Дати потерпілому воду – при укусі змії важливо багато пити.

6. Якщо є аптечка, необхідно випити 1-2 таблетки від алергії.

7. За можливості, прикласти до рани лід, загорнутий у тканину.

8. Не можна обробляти рану додатково, «припікати» її чи накладати джгут.

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9. Висмоктувати отруту теж не слід: таким чином ймовірність зараження збільшується. До того ж, на небезпеку наражається і людина, у якої отрута опиниться у роті. Висмоктувати отруту можна лише тоді, якщо неможливо отримати медичну допомогу.