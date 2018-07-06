В Італії починається суд у справі українського нацгвардійця Марківа

Старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу Слов'янська 24 травня 2014 року.

У Павії на півночі Італії 6 липня починається судовий процес у справі 29-річного бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Перше засідання суду з розгляду справи по суті проходитиме у відкритому режимі з допуском усіх зацікавлених осіб. За прогнозами захисника Віталія Марківа, цього місяця відбудеться лише кілька засідань, потім процес продовжиться вже восени.

Його обвинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, російського перекладача Андрія Миронова і в спробі убивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона 24 травня 2014 року під час воєнних дій біля Слов’янська Донецької області.

Потерпілою стороною на процесі виступають родина загиблого фотожурналіста з адвокатом Алессандрою Баллеріні, профспілкова Федерація італійської преси і регіональна Асоціація журналістів Ломбардії.

Читайте такожМЗС пояснило відсутність українського консула під час допиту Марківа в італійському суді

Віталій Марків із подвійним громадянством України й Італії 12 місяців перебуває під вартою у в’язниці в Мілані після того, як 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї. Туди він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері, яка живе в області Марке.

Український військовий відкидає усі обвинувачення і заперечує свою причетність до загибелі Роккеллі й Миронова.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Звернення української влади сприяти розслідуванню і створити двосторонню слідчу групу італійські судові органи не взяли до уваги.