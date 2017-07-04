Суд Італії не обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві фотографа бійця Нацгвардії

Психологічний стан затриманого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа нормальний, умови його утримання задовільні. Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, в італійському місті Павіа сьогодні суд не розглядав питання про обрання запобіжного заходу Марківу, затриманому в Італії за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Рокеллі.

"Відбулося судове засідання. На засіданні не розглядалося питання щодо обрання запобіжного заходу", - сказав дипломат.

За його словами, українські консули відвідали затриманого Марківа.

"Умови його утримання задовільні. Стан психологічний нормальний. Зараз вживаються всі заходи для того, щоб отримати більш повну інформацію стосовно нашого громадянина, тобто, коли буде наступне судове засідання, як відпрацьовується алгоритм співпраці з адвокатами і т.д.", - сказав Погорельцев.

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Він наголосив, що ситуація із затриманням Марківа перебуває на особливому контролі українського зовнішньополітичного відомства. Зокрема, дипломат зазначив, що мова йде про всі роботи з підготовки для максимального забезпечення прав та інтересів Марківа.

"Наразі нам невідомо, коли буде наступне засідання, але ми зацікавлені в тому, щоб все відбулося швидко. Ми впевнені в тому, що потрібно, щоб усе це було неупереджено, з урахуванням усіх наданих українською стороною документальних підтверджень, які свідчать про абсолютну непричетність пана Марківа до того, в чому його підозрюють італійські компетентні органи", - додав директор Департаменту консульської служби МЗС.

"Цьому питанню приділяється дуже серйозна увага, і робимо все можливе", - підсумував він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-служба батальйону оперативного призначення Нацгвардії ім. Кульчицького інформувала, що судове засідання з обрання запобіжного заходу Марківу перенесено на 5 липня.

Заступника командира взводу батальйону ім. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії) Марківа було затримано 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокеллі у травні 2014 року поблизу м. Слов'янськ.

За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, підозру українцю висунуто прокуратурою міста Павіа. Також Єнін повідомив, що ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надатиґрунтовні докази провини Марківа або негайно звільнити його.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.