У Чернівецькій області місцеві жителі на 12 годин заблокували посадовців у приміщенні сільради

Кілька десятків невдоволених селян не випускала депутатів та посадовців із сесійної зали протягом 12-ти годин. Чиновники змогли вийти із сільської ради у супроводі поліції лише о четвертій годині ночі.

У Чернівецькій області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом блокування сесійної зали Ломачинецької сільської ради Сокирянського району групою місцевих жителів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в області, сьогодні співробітники відомства відкрили провадження за ст. 293 Кримінального кодексу України (Групове порушення громадського порядку).

Інцидент розпочався ввечері 5 липня під час засідання Ломачинецької сільської ради, яка розглядала питання щодо приєднання села до складу Новодністровської об’єднаної територіальної громади. Група місцевих жителів у складі приблизно 65 осіб, заблокувавши вихід із сесійної зали, під тиском вимагала в депутатів розглянути питання про формування Василівської ОТГ. Проте обранці відмовились ухвалювати це рішення, назвавши його незаконним.

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«Майже всі депутати проти такого рішення, а також більшість мешканців уже раніше голосували за об’єднання з Новодністровськом. Люди не хочуть чути жодні аргументи і трактують закон по-своєму», - повідомив УНІАН представник Центру розвитку місцевого самоврядування Тарас Прокоп.

Пікет у сільській раді тривав 12 годин. Протягом цього часу з приміщення установи не випускали депутатів сільради, першого заступника голови Чернівецької ОДА Василя Гостюка, представників Центру розвитку місцевого самоврядування та журналістів телеканалу «ТВА». На місце інциденту прибули співробітники поліції, в супроводі яких заблокованих людей із сільської ради випустили сьогодні о четвертій годині ночі.