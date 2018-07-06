Телеканал ATR показує серіал, на який не має прав, а нацрада демонструє подвійні стандарти – заява групи «1+1 медіа»

Нижче наводимо повний текст заяви групи «1+1 медіа»:

Останнім часом у телевізійному ефірі ТОВ «Телевізійна компанія «Атлант-СВ», яка мовить під логотипом ATR, публічно транслюється телесеріал «Нескінченна любов» («Kara sevda»), виключне майнове право на використання якого на території України належить групі компаній «1+1 медіа». Серіал йшов на телеканалі 1+1 восени 2017 року. Партнери каналу запевнили, що не надавали прав на публічне сповіщення серіалу ніякому іншому каналу, який не входить в групу «1+1 медіа». Відповідно, показ телесеріалу на телеканалі ATR відбувається з порушенням майнового авторського права як виробника серіалу і власника прав на фільм в інших країнах, так і телеканалу 1+1.

Викликає питання, чому Державне агентство з питань кіно не перевірило наявність прокатного посвідчення у телеканалу АТР, а Національна рада з питань телебачення і радіомовлення протягом тижня, з 28 червня, не звертала уваги на піратську трансляцію серіалу і порушення прав українського і турецького правовласників. Повна відсутність реакції державних регуляторів на очевидні порушення, при цьому пильна увага до інших каналів, які не демонструють пропрезидентську політику, дозволяє говорити нам про політику подвійних стандартів двох відомств.

1+1 медіа публічно звертається до Держкіно і Нацради з вимогою роз'яснити, яким чином така ситуація стала можливою і які санкції буде вжито відносно телеканалу АТР, а також співробітників відомств, які продемонстрували такий непрофесіоналізм.

Група 1+1 медіа направила претензію керівництву телеканалу ATR з вимогою негайно припинити трансляцію телесеріалу «Нескінченна любов» і нагадала, що використання об'єкта авторського права шляхом його публічного сповіщення без згоди особи, яка має майнове авторське право, і без сплати авторської винагороди є підставою звернення до суду і виплати компенсації в розмірі від 37 230 до 186 150 000 грн.

Група 1+1 медіа звертає увагу державного регулятора на цей факт і просить здійснити перевірку ТОВ «Телевізійна компанія« Атлант-СВ» з метою фіксацій порушень і вжиття передбачених законом заходів.

Нагадуємо, що в 2016 році телерадіокомпанія «Студія 1+1» уже зверталася з претензією до ТОВ «Телевізійна компанія« Атлант-СВ» з приводу незаконного повідомлення художнього фільму «Операція Валькірія», який також демонструвався в ефірі телеканалу АТР без дозволу власника прав.