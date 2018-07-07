"Країна світових мундіалів": в Мережі показали футбольне поле в окупованій Ялті у жахливому стані (фото)

13:53, 07 липня 2018
Суспільство
795 0
Так виглядає сьогодні футбольне поле Дитячого юнацького центру в Ялті / фото Illona Karaçan, Facebook

Читайте такожЕкс-міністр розповів, де в Криму помер дрібний туристичний бізнес (фото)

Відповідні фотографії опублікувала на своїй сторінці у Facebook місцева мешканка Ілона Карачан.

«Так виглядає сьогодні футбольне поле Дитячого юнацького центру в Ялті, в епоху її знаходження в країні світових мундіалів», – пише Карачан.

На опублікованих знімках можна побачити табличку з попередженням про те, що поле знаходиться в аварійному стані, а також зіпсоване й обдерте покриття.

фото Illona Karaçan, Facebook
фото Illona Karaçan, Facebook

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #окупація#Ялта