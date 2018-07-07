"Країна світових мундіалів": в Мережі показали футбольне поле в окупованій Ялті у жахливому стані (фото)

На опублікованих знімках можна побачити табличку з попередженням про те, що поле знаходиться в аварійному стані, а також зіпсоване й обдерте покриття.

У Мережі показали футбольне поле Дитячого юнацького центру в окупованій Ялті, що перебуває в жахливому стані. Читайте такожЕкс-міністр розповів, де в Криму помер дрібний туристичний бізнес (фото) Відповідні фотографії опублікувала на своїй сторінці у Facebook місцева мешканка Ілона Карачан. «Так виглядає сьогодні футбольне поле Дитячого юнацького центру в Ялті, в епоху її знаходження в країні світових мундіалів», – пише Карачан. На опублікованих знімках можна побачити табличку з попередженням про те, що поле знаходиться в аварійному стані, а також зіпсоване й обдерте покриття.

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