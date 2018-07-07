"Країна світових мундіалів": в Мережі показали футбольне поле в окупованій Ялті у жахливому стані (фото)
13:53, 07 липня 2018Суспільство
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На опублікованих знімках можна побачити табличку з попередженням про те, що поле знаходиться в аварійному стані, а також зіпсоване й обдерте покриття.
Так виглядає сьогодні футбольне поле Дитячого юнацького центру в Ялті / фото Illona Karaçan, Facebook
У Мережі показали футбольне поле Дитячого юнацького центру в окупованій Ялті, що перебуває в жахливому стані.
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Відповідні фотографії опублікувала на своїй сторінці у Facebook місцева мешканка Ілона Карачан.
«Так виглядає сьогодні футбольне поле Дитячого юнацького центру в Ялті, в епоху її знаходження в країні світових мундіалів», – пише Карачан.
На опублікованих знімках можна побачити табличку з попередженням про те, що поле знаходиться в аварійному стані, а також зіпсоване й обдерте покриття.
фото Illona Karaçan, Facebook
фото Illona Karaçan, Facebook
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