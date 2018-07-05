"Дайте нам сезон!": журналісти провели рейд ринками окупованого Криму (відео)

Журналісти проінспектували ринки в курортних містах анексованого Криму.

Продавці на ринках окупованого Криму скаржаться на відсутність клієнтів.

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Як йдеться у сюжеті "Крим.Реалії", ринки окупованої Ялти практично порожні. "Клієнтів мало. Немає сезону. Дайте нам сезон. Ми чекаємо сезону", - розповідає один з продавців.

"Все є. Всього вистачає, крім клієнтів. Такого ще не було", - каже жінка.

"Начебто й міст побудували і чекаємо коли вони будуть їхати, а чомусь немає. Але чекаємо. Чекаємо з нетерпінням. Нехай їдуть", - розповідає ще один продавець.

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Раніше журналісти розповіли, що Росгвардія і ФСБ охороняють Керченський міст. Оглядають і перевіряють майже всіх, хто вирішив проїхати ним. За новобудовою стежать, як за стратегічним об'єктом: на бойових катерах, безпілотних субмаринах і з десятками камер спостереження.