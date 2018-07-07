"Нас це не турбує - у нас футбол": Лія Ахеджакова звернулася із закликом до росіян (відео)

Лія Ахеджакова звернула увагу на голодування Сенцова в той час, як у РФ проходить Чемпіонат світу.

Відома російська актриса театру і кіно Лія Ахеджакова закликала звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі "Крим. Реалії".

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"Що відбувається? Як нам не соромно? Під завісою цієї наркоти, цього мундіалю, веселощі, радість перемоги... І тихенько, тихенько, десь за віконницями, під килимом, людина вже 54-й день голодує", - сказала Ахеджакова.

"Європарламент майже одноголосно, там 480 голосів, вимагає від Росії визнати, що це політв'язні, і негайно їх звільнити! Ми входимо до всіх цих ПАРЄ, ОБСЄ... Але нас це не турбує - у нас футбол", - додала актриса.

Раніше російська актриса Лія Ахеджакова закликала "підняти хайп" довкола справи українського режисера Олега Сенцова, щоб його звільнили.