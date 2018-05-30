"Відносини з Україною зайшли в таку ж*пу": Лія Ахеджакова зробила емоційну заяву щодо Сенцова (відео)

12:43, 30 травня 2018
Суспільство
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Ахеджакова виступила з різкою заявою / Скріншот

Відома російська артистка Лія Ахеджакова закликала колег "підняти хайп" довкола справи українського режисера Олега Сенцова, щоб домогтися його звільнення.

Відповідне відео опублікувало "Радіо Свобода" у Facebook.

"Справа серйозна. Це наші відносини з Україною, які зайшли, вибачте, в таку ж*пу, що звідти вже ніхто не вийде ніколи. Тому потрібні потужні три-чотири людини, яким ми віддамося як артисти, як реквізитори, як костюмери... Я готова дзвонити, їздити, ходити. І таких людей дуже багато", – наголосила Ахеджакова.

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Вона додала, що потрібно "підняти хайп" ( галас, ажіотаж, - УНІАН.) довкола справи Сенцова.

"Ми повинні підняти – ось нове слово – хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Можете вважати, що це дурість, але я вважаю, що в такій страшній справі, тому що Сенцов – це не просто Сенцов, це ще і те, що сталося у нас з Україною, і пів-Росії підтримують це, і готові за хорошу зарплату поїхати там вбивати людей на Донбасі", – підсумувала актриса.

Відео: Радіо Свобода

Раніше артистка Лія Ахеджакова заявляла, що колись в Росію прийде інша влада і Крим "повернеться" в Україну.

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Теги: #Росія#Сенцов#Лія Ахеджакова