"Відносини з Україною зайшли в таку ж*пу": Лія Ахеджакова зробила емоційну заяву щодо Сенцова (відео)

Російська актриса Лія Ахеджакова закликала "підняти хайп" навколо справи українського режисера Олега Сенцова, щоб його звільнили.

Відома російська артистка Лія Ахеджакова закликала колег "підняти хайп" довкола справи українського режисера Олега Сенцова, щоб домогтися його звільнення.

Відповідне відео опублікувало "Радіо Свобода" у Facebook.

"Справа серйозна. Це наші відносини з Україною, які зайшли, вибачте, в таку ж*пу, що звідти вже ніхто не вийде ніколи. Тому потрібні потужні три-чотири людини, яким ми віддамося як артисти, як реквізитори, як костюмери... Я готова дзвонити, їздити, ходити. І таких людей дуже багато", – наголосила Ахеджакова.

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Вона додала, що потрібно "підняти хайп" ( галас, ажіотаж, - УНІАН.) довкола справи Сенцова.

"Ми повинні підняти – ось нове слово – хайп. Без телевізора, без інтернету хайп не виходить. Можете вважати, що це дурість, але я вважаю, що в такій страшній справі, тому що Сенцов – це не просто Сенцов, це ще і те, що сталося у нас з Україною, і пів-Росії підтримують це, і готові за хорошу зарплату поїхати там вбивати людей на Донбасі", – підсумувала актриса.

Відео: Радіо Свобода

Раніше артистка Лія Ахеджакова заявляла, що колись в Росію прийде інша влада і Крим "повернеться" в Україну.