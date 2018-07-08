Мати нацгвардійця Марківа: як можна за 2 тисячі метрів з автомата "Калашникова" вбити людину (відео)

За словами матері Марківа, він виконував те, що йому наказували, як і інші хлопці з його групи, яка на той момент захищала ту висоту.

6 липня у містечку Павії неподалік Мілана почався суд над українським військовим Віталієм Марківим за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотографа на Донбасі чотири роки тому.

Під час першого засідання несподіваним поворотом гучної справи стала презентація цивільного позову проти держави Україна з боку журналістських організацій Італії, які, окрім родини загиблого репортера, долучилися до суду як потерпіла сторона, передає "Радіо Свобода".

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Таким чином процес стає політичним і набуває ширшого розмаху, вважають співрозмовники журналіста, коментуючи факт прийняття позову проти української держави.

На суді Віталія Марківа підтримували українці, його мати не вірить, що син причетний до загибелі італійця. Про деталі справи вона розповіла журналістам.

"Віталій мав автомат Калашникова, який зареєстрований на його ім'я, з номером. У кожного солдата була своя зброя зі своїм номером, не можна було помінятися - ти собі там стріляй, а я потім візьму собі, це ж не дитячий садочок, це війна, на якій виконуються накази", - заявила мати нацгвардійця.

"Як можна за 2 тисячі метрів з автомата Калашникова вбити людину?.. Потім було змінене обвинувачення, що він віддав комусь наказ, і хтось вистрілив", - наголосила вона.

Нагадаємо, Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера. Звернення української влади сприяти розслідуванню і створити двосторонню слідчу групу італійські судові органи не взяли до уваги.