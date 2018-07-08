У Львові АТОшники навідалися до блогера, який писав про "громадянську війну" в Україні (фото, відео)

Хомів відомий антиукраїнськими постами у мережі.

7 липня львівські АТОшники та активісти зустріли місцевого блогера Павла Хоміва, відомого своїми висловами про "громадянську війну" в Україні.

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Після словесної перепалки між АТОшниками та блогером чоловіки викликали поліцію та доправили Хоміва до райвідділку. Деталі поки не відомі. Однак, як повідомляє "Форпост", не обійшлось і без бійки.

"Пан Хомів власною персоною....Каже, що хочу то пишу. Доступ до "знаменитості" відкритий", - коментують затримання блогера.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі суд відпустив під домашній арешт блогера Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді.