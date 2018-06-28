У Житомирі після 10 місяців у СІЗО випустили з-під варти журналіста, який підозрюється у роботі на замовлення Кремля

Муравицього підозрюють в тому, що за вказівкою російських кураторів він готував та поширював антиукраїнські матеріали.

Сьогодні у Житомирі суд відпустив під домашній арешт блогера Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді.

Про це УНІАН повідомили у Корольовському районному суді Житомира, де слухається справа блогера.

Колегія суддів Корольовського райсуду вирішила відпустити блогера під домашній арешт до 25 серпня за місцем постійного проживання у селищі Новогуйвинське Житомирського району. Водночас прокурор наполягав на тому, щоб блогеру продовжили термін тримання під вартою на 2 місяці ( оскільки 5 липня термін тримання під вартою Муравицького закінчувався, справу розглядали сьогодні - УНІАН). Муравицького понад 10 місяців тримали під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, Корольовський райсуд Житомира розпочав розгляд справи проти Муравицього 24 жовтня 2017 року.

2 серпня 2017 року суд заарештував блогера без права внесення застави.

Муравицього підозрюють в тому, що за вказівкою російських кураторів він готував та поширював антиукраїнські матеріали. За даними правоохоронців, у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Росією Криму, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів України до інших держав, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення терористів «ЛНР» та «ДНР».

Йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. 26 квітня ц.р. Муравицький попросив суд прискорити розгляд його справи.

Муравицький працював для видання «Житомир.Інфо». Замовлені матеріали публікувалися на шести сайтах, що адмініструвалися з Росії та окупованих територій. Журналіст закликав збирати гроші та інше матеріальне забезпечення для терористів "ДНР/ЛНР".

За даними слідства, теми для статей він зазвичай отримував поштою або через месенджер, втім іноді й сам обирав тематику. Під час обшуків у Муравицького знайшли комп’ютери з доказами листування з кураторами та підготовки антиукраїнських статей. Також вилучили копії укладених із державними інформагентствами Росії угод на підготовку замовних публікацій, акти прийому-передачі робіт за обумовлений гонорар та банківські картки, на які перераховувалися гроші.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові за держзраду українського підполковника засудили до 13 років в'язниці.