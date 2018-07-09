В Одесі стартують міжнародні навчання Sea Breeze 2018

Напередодні повідомлялося, що до Одеси для участі в навчаннях прибув есмінець Військово-морських сил США USS Porter.

В Одесі сьогодні стартують навчання Sea Breeze 2018, які триватимуть до 21 липня в Одеській і Миколаївській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря. У навчаннях візьмуть участь ВМС США.

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Напередодні повідомлялося, що до Одеси для участі в навчаннях прибув есмінець Військово-морських сил США USS Porter DDG78, а 7 липня в акваторію Чорного моря увійшов флагманський корабель ВМС США USS Mount Whitney, який також буде залучений до навчань.

Крім американців, у навчаннях візьмуть участь кораблі ВМС Румунії, Туреччини, молдавські і грузинські морські піхотинці, загони спеціального призначення та водолази з Великобританії і Канади.

Як повідомляв УНІАН, особливістю українсько-американських навчань Sea Breeze-2018 стане управління силами морського, наземного і повітряного компонентів з моря. Багатонаціональний штаб буде розміщуватися на кораблі управління ВМС США USS Mount Whitney, який буде знаходитися у відкритому морі.

Міжнародні навчання серії «Сі Бриз» проводяться щорічно з 1997 року.