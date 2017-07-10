В Україні стартували міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2017"

В Україні сьогодні стартують міжнародні військово-морські навчання "Сі Бриз-2017". Як повідомили УНІАН у прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України, навчання проводяться в дусі програми «Партнерство заради миру» відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України і США на поточний рік.

У навчаннях беруть участь представники 16 країн - Україна, США, Румунія, Туреччина, Грузія, Великобританія, Греція, Канада, Італія, Бельгія, Болгарія, Литва, Норвегія, Польща, Швеція, Франція. Тема навчань - проведення багатонаціональної морської операції з безпеки в кризовому регіоні. Планується, що в рамках навчань, які триватимуть до 23 липня, буде відпрацьовано низку питань, зокрема дії штабу з планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО, дії багатонаціональних сил під час операції з безпеки в Чорному морі та ін.

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Від українських ВМС участь беруть 15 кораблів, кратерів і суден забезпечення, до 8 літаків і вертольотів, рятувальна пошуково-десантна група, підрозділ морської піхоти, інженерний підрозділ близько 50 одиниць техніки та ін. Також беруть участь підрозділи Нацгвардії України, курсанти Сухопутних військ; від Держприкордонслужби - 2 катери морської охорони і 3 літальні апарати. Крім того, від Повітряних сил у навчаннях беруть участь 9 літаків.

Від США - 2 бойових кораблі і судно, 4 літаки, мобільний інженерний підрозділ, морський загін спецоперацій.