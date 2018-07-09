"Це просто жах для місцевих": кримчани скаржаться на катастрофічну нестачу води

Скарги на погіршення водопостачання надходять з різних регіонів Криму, але особливо зі східних районів.

У населених пунктах східного Криму в липні різко погіршилася ситуація з водозабезпеченням населення.

Про це розповіли активісти на зустрічі громадського руху «Кримська ідея» в Білогірську, передає Крим.Реалії.

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«В селі Вишенне Білогірського району відбувся схід жителів, на якому місцева влада оголосила, що у зв'язку з тим, що в Білогірському водосховищі критично знизився корисний об'єм води, а разом з нею і рівень води у річці Біюк-Карасу, що витікає з водосховища, місцева водокачка перестає качати воду з річки. Тепер машина розвозить воду, і на людину виділяють лише 33 літри води на добу. Це просто жах для місцевих жителів, яким, окрім самих себе, треба ще напоїти і худобу», – розповів місцевий житель Решад Меметов.

За інформацією жителя Судака Едема Ісмаїлова, в місті подачу води скоротили до двох годин через добу. Житель Радянського району Февзі Каракаш повідомив, що в районі зневоднюються свердловини та колодязі.

Правозахисник Абдурешит Джеппаров зазначив, що скарги на погіршення водопостачання надходять з різних регіонів Криму, але особливо зі східних районів.

Білогірське водосховище здатне забезпечувати споживачів до кінця липня, витрата води перевищує її прихід вже в три рази. Про це на прес-конференції розповів власник кримського сафарі-парку «Тайган» Олег Зубков.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

У червні в Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху в Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському та Радянському районах.