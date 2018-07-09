У лікарні на Дніпропетровщині помер колишній АТОшник, який оголошував голодування (фото)

Точну причину смерті демобілізованого бійця АТО встановить експертиза.

У Кривому Розі в 16-й лікарні помер демобілізований боєць АТО Володимир Близнюк. До демобілізації він воював у складі 17-ї танкової бригади.

Перебуваючи в лікарні, АТОшник оголошував голодування, стверджуючи, що в медустанові його не забезпечують необхідними ліками, передає "Перший Криворізький".

"Горіть у пеклі!" - написав він у листі до в. о. глави МОЗ та головного лікаря. Медики назвали цю заяву провокацією, а боєць отримав все необхідне.

Головлікар 16-ої міськлікарні Ігор Криштопа розповів, що, швидше за все, причиною смерті стала печінкова недостатність, пов'язана з наркоманією.

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"У четвер заввідділення застукав Володимира за прийомом наркотиків. У нього була печінкова недостатність, яка через це могла змінитись", - пояснив Криштопа.

Справжня причина смерті стане відома тільки після проведення експертизи.

Зазначається, що рідні, друзі, колеги і побратими Володимира Близнюка характеризують його як позитивну людину з активною громадянською позицією.

АТОшник був активним громадським діячем. У нього була громадська організація "Сталеве Братство".

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