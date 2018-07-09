"Змусили спати на вулиці": подружжя з України розповіло про нечисте на руку агентство з працевлаштування за кордоном

Українській парі в агентстві з працевлаштування за кордоном запропонували поїхати в Прагу, пообіцявши надати не тільки роботу, але і житло.

Подружня пара з України, намагаючись влаштуватися на роботу за кордоном, стала жертвою нечистих на руку ділків, які змусили їх працювати вдень, а вночі спати на вулиці.

Про це повідомляють ЗМІ, передає 24 канал.

Українській парі в агентстві з працевлаштування за кордоном запропонували їхати в Прагу, пообіцявши надати не тільки роботу, а й житло. За свої послуги агентство попросило тисячу доларів за двох.

"Пара підписала документи, заплатили перші 500 доларів за послуги агентства і сіли на літак в Прагу. Фірма, як і обіцяла, зробила візи і запрошення на роботу. А також дала контакти координаторів в Чехії", – повідомляється в матеріалі.

Однак, прилетівши в Чехію, виявилося, що там їх ніхто не чекає. Виявилося, чехи і не підозрювали, що до них повинні прилетіти Артем і Світлана. Також з'ясувалося, що подружжю відкрили не робочі візи, а туристичні.

Пара була змушена шукати роботу на місці і знайшла фабрику, яка виробляла упаковки для парфумерії.

"Там була робота для обох, але не було навіть де переночувати", – пишуть журналісти.

"Виходить, там лавочка була, стіл, і ми ту всю ніч на тій лавці і спали", – розповів українець Артем.

"А вранці до них підійшов директор і сказав виходити на роботу. Українці відмовилися і першим же поїздом повернулися в Прагу. Заселилися в найдешевший готель і почали шукати роботу. Вони з'їздили на кілька співбесід, але всі відмовляли, як тільки бачили не робочу, а туристичну візу", – повідомляється в матеріалі.