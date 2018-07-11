В окупованому Криму помер онук Брежнєва

Андрій Брежнєв помер від інфаркту в 57 років.

Онук генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Андрій помер в окупованому Криму від інфаркту.

Про це повідомив голова регіонального відділення партії "Родина" Костянтин Книрик, передає ТАСС.

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"Так, дійсно, він помер. Причина смерті - інфаркт", - сказав Книрик. За його словами, інформацію про смерть 57-річного онука генсека він отримав від керівника Севастопольської організації партії "Родина".

ЗМІ зазначають, що під час своєї політичної кар'єри Андрій Брежнєв неодноразово висувався як кандидат до Держдуми Росії. Крім того, він балотувався в губернатори Свердловської та Тульської областей.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня помер український дисидент, письменник, екс-народний депутат України автор "Акту проголошення незалежності України" Левко Лук'яненко.