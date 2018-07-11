В окупованому Криму помер онук Брежнєва

10:23, 11 липня 2018
Суспільство
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Помер онук генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Андрій Брежнєв / Скріншот

Про це повідомив голова регіонального відділення партії "Родина" Костянтин Книрик, передає ТАСС.

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"Так, дійсно, він помер. Причина смерті - інфаркт", - сказав Книрик. За його словами, інформацію про смерть 57-річного онука генсека він отримав від керівника Севастопольської організації партії "Родина".

ЗМІ зазначають, що під час своєї політичної кар'єри Андрій Брежнєв неодноразово висувався як кандидат до Держдуми Росії. Крім того, він балотувався в губернатори Свердловської та Тульської областей.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня помер український дисидент, письменник, екс-народний депутат України автор "Акту проголошення незалежності України" Левко Лук'яненко.

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Теги: #Крим#смерть