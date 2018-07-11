В Одесі затримано чиновницю міськради, яка за хабарі дозволяла торгівлю на пляжах

Зловмисницю затримали на робочому місці під час отримання чергового хабара - у вигляді цінного подарунка вартістю понад 14,5 тис. грн.

Співробітники Служби безпеки України затримали керівника одного з підрозділів Одеської міської ради, яка налагодила механізм отримання хабарів від підприємців за дозволи на торгівлю на узбережжі Чорного моря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБ України в Одеській області, 10 липня співробітники спецслужби спільно з прокуратурою викрили в систематичних хабарах керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради.

Правоохоронці встановили, що чиновниця налагодила механізм отримання хабарів від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі в місцях відпочинку на морському узбережжі в Одесі.

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«Оперативники спецслужби затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання чергового хабара - у вигляді цінного подарунка вартістю понад 14,5 тис. грн за видачу листа-узгодження на в'їзд автотранспорту в прибережну зону», - розповіли у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (хабар) Кримінального кодексу України.

Зараз тривають слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

За деякими даними, йдеться про керівника відділу дозвільної документації управління благоустрою та екологічного контролю.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Гостомелі затримали чиновника, який запропонував 100 місць для поховання за мільйон людині, яка шукала 5 місць - за задумом чиновника, той міг перепродати решту.