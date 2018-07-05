В Київській області затримали депутата за вимагання хабара в розмірі 1 мільйона

Чоловік вимагав хабар у сумі 1 мільйона гривень за виділення 100 земельних ділянок під поховання померлих.

В Київській області затримали одного з депутатів Гостомельської селищної ради.

Чоловік вимагав хабар у сумі 1 млн гривень за виділення 100 земельних ділянок під поховання померлих. Про це повідомляє поліція Київщини в Facebook.

Правоохоронці задокументували злочинний факт під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 312 500 гривень.

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В автомобілі народного обранця, якого затримано в порядку ст.208 КПК України, вилучені кошти, отримані злочинним шляхом. Також вилучені підроблені акти депутата селищної ради про факт проживання осіб на території селищної ради. Наразі тривають обшуки за місцем проживання фігуранта.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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