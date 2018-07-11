Сущенко почувається добре, проблем зі здоров'ям немає - адвокат

Адвокат зустрівся з незаконно засудженим у РФ журналістом і обговорив з ним тему обміну.

Адвокат Марк Фейгін зустрівся з незаконно засудженим у РФ українським журналістом Романом Сущенком і заявив, що той почувається добре.

Про це він повідомив в коментарі телеканалу «112 Україна». «Роман почувається добре. Жодних проблем, пов'язаних з його здоров'ям, немає. У нього у понеділок був консул України в Москві, тому начебто у нас подвійний за ним контроль - і з боку консульства, і з мого боку. Так що проблем зі здоров'ям немає. Так само як немає і проблем побутових особливих. Ми говорили з ним про обмін. Коли ж його нарешті обміняють», - сказав адвокат.

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На думку Фейгіна, шанси на обмін у Сущенка трохи вищі, ніж у інших незаконно засуджених у РФ українців.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд розпочав розгляд справи Сущенка по суті.

Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Мосміськсуд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.