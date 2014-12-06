У Сумах після двох днів страйку перевізники тимчасово відновили рух

У Сумах перевізники, які впродовж останніх двох днів страйкували, вимагаючи підвищення плати за проїзд, погодилися тимчасово поновити рух маршруток за діючим тарифом 2 грн за одну поїздку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської міської ради.

«Перевізники на вихідних виведуть маршрутні таксі на лінію за офіційно встановленим міськвиконкомом тарифом у розмірі 2 грн. Таким є результат тристоронніх переговорів влади, перевізників і робочої групи з розгляду тарифу, що відбулися ввечері 5 грудня», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу робоча група з 6 грудня почне розглядати економічну обгрунтованість вартості пасажирських перевезень на маршрутних таксі в Сумах.

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Як повідомляв УНІАН, перевізники Сум неодноразово заявляли, що нинішня вартість проїзду в місті на рівні 2 грн є найнижчою в Україні і підлягає перегляду. З цього приводу вони кілька разів проводили короткотермінові страйки.

1 грудня перевізники самовільно підвищили вартість проїзду в маршрутних таксі з 2 до 3 грн. Водночас міський голова Сум Олександр Лисенко наголосив, що перевізники не мають права самовільно піднімати тариф. Цього ж дня виконавчий комітет міськради не зміг прийняти рішення про підвищення тарифу на проїзд у маршрутках до 3 грн.

Тим не менше, 1-3 грудня більшість перевізників продовжували брати з пасажирів по 3 грн за поїздку.

4 грудня зранку, порушуючи умови укладених договорів, самовільно та без попередження не вийшли на 27 маршрутів із 37 автобуси 7 приватних перевізників. Того ж дня на площу Незалежності на заклик активістів у соціальних мережах близько 200 жителів міста вийшли на протестний мітинг проти приватних перевізників, які самовільно підняли тариф у маршрутках з 2 до 3 грн і без попередження не виїхали на маршрути. Вони закликали владу забезпечити обласний центр в достатній кількості комунальним транспортом. До мітингувальників вийшов заступник міського голови Іван Бортник, який наголосив, що з приватними перевізниками, які встановили тариф у розмірі 3 грн або не з’явилися на маршрутних лініях взагалі, вже розпочато процес розірвання договорів. Тим не менш, маршрутки не вийшли в Сумах і 5 грудня.

Довідка УНІАН. Загалом у Сумах перевізники обслуговують 37 пасажирських маршрутів, на яких працюють 366 маршрутних автобусів. Востаннє тариф на проїзд у Сумах переглядався у 2009 році.