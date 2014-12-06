У Донецькій області за час бойових дій пошкоджено 62 храми УПЦ МП

Про це в інтерв'ю «УНІАН-Релігії» повідомив прес-секретар Донецької єпархії УПЦ МП, настоятель Свято-Ігнатіївського храму протоієрей Георгій Гуляєв.

«За час конфлікту в Донецькій області так чи інакше постраждали 62 храми. Це храми Горлівської та Донецької єпархії УПЦ. Є практично повністю зруйновані храми, як Свято-Іверський жіночий монастир, зруйнований храм святого Іоанна Кронштадтського, дуже пошкоджені храми в Макіївці та Іловайську. А є храми, посічені осколками з частковими руйнуваннями, – вибито шибки, пробито дахи, обсипалася штукатурка», - повідомив отець Георгій.

Читайте такожУ Горлівці в Богоявленський собор влучив снаряд, поранені 6 мирних мешканцівТакож він відзначив, що люди, які в мирний час допомагали в будівництві та реставрації храмів, у більшості своїй залишили Донбас.

«Церква – це, перш за все, люди. Тому той мільйон людей, які, за даними ООН, виїхали з Донбасу, це і наші парафіяни. Серед них були люди зі статком, які допомагали будувати храми, які підтримували соціальні проекти Церкви», - відзначив протоієрей.

За даними єпархії, в Донецькій області зареєстровано більш як 700 православних громад.

«Зараз там, де проходить зона конфлікту, де проходить лінія фронту, ці храми і люди опинилися в зоні, яка піддається обстрілу і руйнуванням. Є райони, звідки люди евакуювалися, тут саме фізичне перебування небезпечне», - сказав отець Георгій.

Разом з тим він відзначив, що священики в місцях бойових дій сьогодні приписані до храмів на мирній території й основний час проводять там, але приїжджають в зону конфлікту і здійснюють служби для тих, хто залишився. Якщо немає можливості вести богослужіння, то громада переходить в інший храм.

«Наприклад, всім насельницям зі Свято-Іверського монастиря – це район аеропорту міста Донецька – дав прихисток Свято-Миколаївський архієрейський собор. Люди підтримують один одного – ми частина великої єдиної Української православної церкви з більш як 11 тисячами парафій. Ми відчуваємо молитовну підтримку і матеріальну допомогу, яку нам надають віруючі з різних регіонів України. З Києва, Одеси, Сум, Херсона, Харкова та інших регіонів до нас надходить гуманітарна допомога», - повідомив прес-секретар Донецької єпархії УПЦ МП.