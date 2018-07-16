Міноборони проведе додаткову експертизу металу міномету "Молот"

Висновки експертизи допоможуть встановити об’єктивну причину вибуху міномету.

Міністр оборони Степан Полторак наказав провести експертизу металу, з якого виготовлено ствол міномету М-15 «Молот» на базі науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського».

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони. Дане розпорядження пов'язане з проведенням службового розслідування щодо надзвичайної події, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні,

"На даний час зразки передані до науково-дослідної лабораторії, де відбувається їх дослідження", - йдеться в повідомленні.

Висновки за результатами експертизи допоможуть встановити об’єктивну причину вибуху міномету.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 05:55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет «Молот». Загинуло троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, яка базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро осіб під час вибуху отримали поранення. Рішенням командування навчання призупинено. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю. 11 липня на Рівненському полігоні проводили слідчий експеримент з метою встановлення причини вибуху міномета.

Довідка УНІАН. М120-15 «Молот» - міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11. За повідомленням виробника, - ПАТ «Завод «Маяк», що входить до складу ДК «Укроборонпром», – на відміну від 2Б11, «Молот» роблять з новітніх сплавів, які мають подовжити термін його експлуатації.