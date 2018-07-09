Журналіст про вибух «Молота» на Рівненському полігоні: «рвонути» могло щось потужніше за одну міну

На момент початку стрільб у мінометів батареї жодних візуальних дефектів особовим складом виявлено не було, міномети були справними.

У офіцерів 128 бригади, які вивчають місце вибуху міномета «Молот» в Рівненській області, поки немає основної версії причин трагедії. На місці не знайдено великих фрагментів ствола міномета, що дозволяє припустити, що вибухнуло щось потужніше за одну міну.

Читайте такожУ мережі показали фото міномета "Молот", який розірвався під час навчань на Рівненському полігоні

Про це у Facebook пише журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. За його словами, наразі командування 128 бригади чекає результатів експертизи, яку проводить військова прокуратура.

«Не знайдено великих фрагментів стволу міномета. Ствол розлетівся вщент. Це не типова картина для попередніх вибухів. Але дає можливість припустити, що рвонуло щось більш потужніше за одну міну», – зазначив журналіст.

Бутусов, в той же час, відзначає, що на всіх мінометах батареї запобіжник від подвійного заряджання справний.

«Пошкматований запобіжник підірваного міномета знайдено в 150 метрах від місця вибуху. Тобто версія, що стрільба здійснювалася зі знятим запобіжником, або що запобіжник був несправний, малоймовірна. За станом мінометів спостерігав не тільки особовий склад, командування, але й посередник з іншої військової частини», - розповів він.

За словами журналіста, на момент початку стрільб у мінометів батареї жодних візуальних дефектів особовим складом виявлено не було, міномети були справні.

Показання учасників стрільб, в той же час, розходяться.

«Особовий склад батареї одноголосно стверджує, що вибух стався без команди командира. Однак на всі вчення для перевірки техніки безпеки призначається посередник. В даному випадку це був командир батареї 44-ї артилерійської бригади. Посередник стверджує, що вибух стався після команди відкрити вогонь», - зазначив Бутусов.

За його словами, в командуванні 128 бригади стверджують, що без експертизи та розслідування відновити картину події поки не вдається.

Усі міномети батареї, а також міни та заряди до них вилучено військовою прокуратурою.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня під час навчань на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет "Молот". Загинули троє і поранено дев'ять військовослужбовців.

Трагедія сталася 6 липня в 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою. Рішенням командувача Сухопутних військ ЗСУ вчення припинені.