Вчора в Донецьку в перестрілках між бойовиками загинули 10 мирних жителів
13:58, 08 грудня 2014Суспільство
1 0
Вчора у Донецьку внаслідок мінометно-артилерійської перестрілки між бойовиками загинули 10 мирних жителів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«На Донбасі тривають сутички між різними бандами бойовиків, що становить суттєву загрозу для місцевих мешканців», - зазначив він.
Читайте такожБойовики двічі обстріляли позиції сил АТО на північному сході від Маріуполя
«За оперативною інформацією, учора внаслідок мінометно-артилерійської перестрілки між терористичними угрупованнями у Донецьку загинуло 10 мирних мешканців», - наголосив Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter