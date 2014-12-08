Вчора в Донецьку в перестрілках між бойовиками загинули 10 мирних жителів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Донбасі тривають сутички між різними бандами бойовиків, що становить суттєву загрозу для місцевих мешканців», - зазначив він.

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«За оперативною інформацією, учора внаслідок мінометно-артилерійської перестрілки між терористичними угрупованнями у Донецьку загинуло 10 мирних мешканців», - наголосив Лисенко.