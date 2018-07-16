Справу "тітушки" Крисіна у вересні можуть почати розглядати із самого початку

На сьогоднішньому засіданні суду прокурор Олексій Донський продовжив зачитувати обвинувальний акт.

Дарницький районний суд Києва подовжив Юрію Крисіну та Сергію Чемесу, обвинувачуваних у викраденні людини та перешкоджанні мирним акціям, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила суддя Любов Леонтюк, задовільнивши клопотання прокурорів про подовження запобіжного заходу для обох обвинувачуваних.

На сьогоднішньому засіданні суду прокурор Олексій Донський продовжив зачитувати обвинувальний акт у справі Крисіна та Чемеса, залишилося зачитати всього 6 сторінок, 55 уже зачитані.

Як розповів журналістам після завершення засідання Донський, після того, як суд завершить заслуховувати обвинувальний акт, буде визначено порядок дослідження доказів.

Він також додав, що з боку обвинувачення є 20 свідків, яких прокурори планують заслухати у суді.

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Донський не став прогнозувати, чи встигне суддя Леонтюк розглянути цю справу до вересня, коли вона змушена буде припинити розгляд цієї та інших справ в зв’язку з настанням пенсійного віку.

Нагадаємо, що в разі, якщо з тих чи інших причин суддя припиняє розгляд справи, то справа передається іншому судді, який заново починає судове слідство з підготовчого засідання.

Наступне засідання у справі Крисіна та Чемеса розпочнеться об 11.30 20 липня.

Як повідомляв УНІАН, Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна та Чемеса за трьома епізодами.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію.

Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні. 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 2 роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, призначивши при цьому Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.