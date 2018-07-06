"Тітушка" Крисін симулював хворобу у СІЗО - прокурор

У СІЗО прокурору повідомили, що 23 червня Крисін не звертався до лікаря.

Підозрюваний у перешкоджанні проведенню мирних зібрань, викраденні людини та хуліганстві Юрій Крисін, який утримується у Слідчому ізоляторі, симулював хворобу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Юлія Малашич заявила журналістам по завершенню засідання Дарницького районного суду міста Києва.

За її словами, після того, як 23 червня Крисін заявив, що не братиме участі у засіданні суду, оскільки погано почувається, прокурор направила запит у слідчий ізолятора щодо стану здоров’я утримуваного.

Згодом їй прийшла відповідь, що 23 червня Крисін не звертався зі скаргами на стан здоров’я.

Також прокурор додала, що пізніше направила ще один запит у слідчий ізолятор, коли Крисін вдруге заявив, що хворий і не взяв участь у засіданні. Відповіді на цей запит вона ще не отримала.

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Як повідомляв УНІАН, Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Юрія Крисіна та Сергія Чемеса за трьома епізодами.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на 2 роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, призначивши при цьому Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.