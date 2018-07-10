"Зниклого" з СІЗО українського політв'язня Куку вивозили на медосвідування - «Кримська солідарність»

Кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку повернули до СІЗО, однак адвоката до нього не пускають.

Кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку вивозили із СІЗО на медичне освідування до туберкульозної лікарні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє організація «Кримська солідарність» з посиланням на голову Громадської спостережної комісії (ГСК) Ростовської області Леоніда Петрашіса.

«Також інформацію про те, що Емір-Усеїн знайшовся, підтверджує його адвокат Сергій Локтєв, повідомивши, що на цей момент він вже перебуває в СІЗО-4 м. Ростов-на-Дону. Однак його все одно не допустили до свого підзахисного, і з цього приводу адвокат подав скаргу в обласну прокуратуру», - йдеться в повідомленні.

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У «Кримській солідарності» також повідомляють, що 11 липня в Ростові-на-Дону відбудеться чергове судове засідання, і за словами представника ГСК, Куку буде доставлено в будівлю Військового гарнізонного суду разом з іншими заарештованими мусульманами Криму так званої «ялтинської групи» у «справі Хізб ут-Тахрір».

Адвокати Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, Сергій Легостов, Айдер Азаматов вже вилетіли до Ростова-на-Дону для участі в майбутньому судовому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні юрист Олександр Попков повідомив про те, що із СІЗО в Ростові-на-Дону пропав кримськотатарський правозахисник Куку, який голодував з 26 червня.

Громадяни України Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов і Арсен Джеппаров обвинувачуються російською владою в «участі в терористичній організації» і «плануванні захоплення влади насильницьким способом». Їх справи об'єднані в одну, так звану ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір».

У МЗС України вважають справу стосовно зазначених шести українських громадян сфабрикованою.

У свій день народження, 26 червня, Куку оголосив голодування.