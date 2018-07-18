"Мы русские люди": дружина вбивці українця в Туреччині розповіла, де він перебуває

Андрій Похвальний, вбивця українця, перебуває в Туреччині, стверджує дружина.

Росіянин Андрій Похвальний, який убив українця Андрія Сову на курорті в Анталії, досі перебуває в Туреччині.

Про це розповіла цивільна дружина Похвального. Вона зараз перебуває в Росії, в Ростовській області, передає "Обозреватель".

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"Мені не зрозуміло, чому в українській пресі пишуть, що Андрій сплатив штраф і його випустили. Ні, він досі в Туреччині", - відповіла цивільна дружина росіянина.

За її словами, вони дійсно живуть у Ростовській області, де саме, вона не уточнила. "Да, мы русские люди", - сказала дружина.

Як повідомляв УНІАН, трагічна подія сталася 7 липня - це був другий день відпочинку подружжя на курорті. У готель, де вони жили, пробрався російський турист і після словесної перепалки штовхнув українця. Той вдарився головою об землю і після тижневої коми помер.